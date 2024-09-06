​Гранат: «Хочется, чтоб наша сборная играла как минимум с равными по силе соперниками»

Сборная России сыграла свой первый сентябрьский товарищеский матч, команда Валерия Карпина легко забила команде Вьетнама три безответных мяча. Владимир Гранат, известный в прошлом футболист, рад успеху национальной команды, но признался, что скучает по матчам с более сильными соперниками.

- Игры в любом случае нужны. Не все соперники готовы с нами играть, поэтому мы играем, с кем придётся. Хочется, чтоб наша сборная играла как минимум с равными по силе соперниками. Таиланд и Вьетнам, при всём уважении, нельзя назвать равными нам по силе соперниками, - цитирует слова Граната Metaratings.ru.

В следующем матче российская сборная сыграет с Таиландом.