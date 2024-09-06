​Талалаев заключит с «Балтикой» контракт на три года

Известный отечественный специалист, бывший игрок московского «Торпедо» Андрей Талалаев договорился с калиниградской «Балтикой» и вскоре заступит на тренерский мостик клуба в качестве старшего... не офицера, конечно же, а тренера.

Как уточняет «РБ Спорт», соглашение будет заключено по формуле 2+1 - контракт сроком на два года с опционом продления ещё на один сезон, если стороны будут довольны взаимным отношением к трудовым и другим обязательствам.

Уточняется, что гонорар Талалаева составил два миллиона рублей ежемесячно, а если команда вернётся в РПЛ, то он вырастет до трёх миллионов.