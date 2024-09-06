​Балахнин: «Мне матч со Вьетнамом не понравился»

Бывший тренер российской сборной Сергей Балахнин поделился своими впечатлениями от товарищеского матча сборной России с национальной командой Вьетнама. Подопечные Валерия Карпина забили сопернику три безответных мяча, но, несмотря на это, игра Балахнину не понравилась - он пояснил, почему.

- Мне игра не понравилась, мягко говоря. И качество игры, и темп, всё буквально. Я не критикую ни в коем случае, это связано с низким уровнем игры противника. Естественно, нашими малыми силами, не напрягаясь выиграли легко, - цитирует слова Балахнина Vprognoze.ru.

В следующем своём матче сборная России сыграет со сборной Таиланда.