​Деменко: «Вьетнам показал, что тоже играет»

Сборная России начала очередной цикл товарищеских матчей, победив сборную Вьетнама со счётом 3:0. Игру прокомментировал бывший футболист «Спартака» Максим Деменко, который похвалил и соперника - за то, что тот пытался играть.

- Товарищеская игра, понятно, что уровень сборной России выше. Хотя Вьетнам показал, что может играть, он бьётся, играет. Наш же тренерский состав ищет состав, проверяет игроков. В основном, заслуженная и закономерная победа, - цитирует слова экс-игрока Vprognoze.ru.

Теперь сборной России предстоит ещё один матч - уже со сборной Таиланда. Он состоится седьмого сентября.