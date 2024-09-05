Виктор Са: «Смолов — лидер «Краснодара»

Вингер «Краснодара» Виктор Са поделился комментарием о форварде команды Фёдоре Смолове.

Бразилец заявил, что Смолов является футболистом с большим опытом игры в российских клубах.

«Фёдор важен для раздевалки, он сильно помогает команде, делится опытом. Смолов — лидер «Краснодара», — приводит слова Са Sport24.

Напомним, 34-летний Смолов вернулся в «Краснодар» минувшим летом, перебравшись на правах свободного агента из московского «Динамо».

В составе «быков» форвард появился на поле в семи матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и стал автором двух голевых передач.