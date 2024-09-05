Стоцкий: «Барко — сильный футболист»

Бывший футболист «Краснодара» Дмитрий Стоцкий высказался об игре Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде.

«Барко пока оставляет хорошее впечатление. Индивидуально он сильный футболист», — приводит слова Стоцкого Metaratings.

При этом Стоцкий заявил, что у «Спартака» только один чистый нападающий — это Манфред Угальде, но в команде всегда должны быть разноплановые форварды.

После семи туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Деяна Станковича 14 зачетных баллов. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» всего на три очка.