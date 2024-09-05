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Стоцкий: «Барко — сильный футболист»

05 Сентября 2024 • 20:40 Комментировать (1)
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Бывший футболист «Краснодара» Дмитрий Стоцкий высказался об игре Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде.

«Барко пока оставляет хорошее впечатление. Индивидуально он сильный футболист», — приводит слова Стоцкого Metaratings.

При этом Стоцкий заявил, что у «Спартака» только один чистый нападающий — это Манфред Угальде, но в команде всегда должны быть разноплановые форварды.

После семи туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Деяна Станковича 14 зачетных баллов. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» всего на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Стоцкий Эсекьель Барко Манфред Угальде ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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svk
05 Сентября 2024 в 21:15
Стоцкий это авторитет
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