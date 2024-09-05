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Стоцкий: «Спартак» Станковича может побороться за чемпионство

05 Сентября 2024 • 20:29 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Бывший игрок «Краснодара» Дмитрий Стоцкий поделился мнением об игре «Спартака» под руководством нового наставника Деяна Станковича.

По мнению футболиста, сейчас «Спартак» выглядит лучше, чем в прошлом сезоне.

— Станкович налаживает игру во всех линиях. Команда точно будет претендентом на медали и может побороться за чемпионство, — приводит слова Стоцкого Metaratings.

По итогам семи сыгранных туров «Спартак» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Деяна Станковича 14 зачетных баллов. Отставание «красно-белых» от «Зенита», который идет на первом месте, составляет три очка.

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Спартак Москва Деян Станкович Дмитрий Стоцкий ещё теги

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