Стоцкий: «Спартак» Станковича может побороться за чемпионство

Бывший игрок «Краснодара» Дмитрий Стоцкий поделился мнением об игре «Спартака» под руководством нового наставника Деяна Станковича.

По мнению футболиста, сейчас «Спартак» выглядит лучше, чем в прошлом сезоне.

— Станкович налаживает игру во всех линиях. Команда точно будет претендентом на медали и может побороться за чемпионство, — приводит слова Стоцкого Metaratings.

По итогам семи сыгранных туров «Спартак» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Деяна Станковича 14 зачетных баллов. Отставание «красно-белых» от «Зенита», который идет на первом месте, составляет три очка.