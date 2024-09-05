Нападающий Квинси Промес стал игроком «Дубай Юнайтед». При этом нидерландский футболист рассчитывает в обозримом будущем вернуться в «Спартак».

Как сообщает телеграм-канал «Чернявский // Аналитика Глебчика», Промес попросил не занимать в «Спартаке» игровой номер 10.

«Знаю, что всё это время он пишет игрокам «Спартака»: «Десятку никому там не отдавайте, я скоро приеду!» - сообщил журналист.

Напомним, что Промес не смог вернуться со «Спартаком» в Россию после зимних сборов. ОАЭ не выпустили футболиста после оставления места ДТП. Дальше вмешались Нидерланды – они требовали выдачи Квинси. На родине игрок ранее получил два тюремных срока, поданы апелляции. Между тем, минувшим летом контракт Промеса со «Спартаком» истёк.