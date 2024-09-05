Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес стал новым игроком «Дубай Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба клуба из второй лиги ОАЭ.

«Дубай Юнайтед» с гордостью приветствует Квинси Промеса в команде», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, минувшим летом 32-летний Промес покинул «Спартак» на правах свободного агента. Причиной расставания стала невозможность выезда Промеса за пределы ОАЭ в связи с его возможной экстрадицией в Нидерланды. На родине футболист приговорен к семи с половиной годам колонии за нападение на родственника, а также за участие в контрабанде наркотиков.