В агентстве Team Future специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировали возможный срыв трансфера защитника «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаша в «Спартак».

— Нам ничего неизвестно об этом, клубы все уладили между собой, ведутся работы по визе, — заявили в агентстве.

Ранее появилась информация, что на португальского футболиста могут завести уголовное дело в России.

Ожидается, что покупка 26-летнего Мангаша обойдется московскому «Спартаку» в два с половиной миллиона евро. По данным различных источников, контракт защитника будет рассчитан на два или четыре сезона.