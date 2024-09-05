Булыкин оценил возможность возвращения Промеса в «Спартак»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу возможного возвращения Квинси Промеса в «Спартак».

Сейчас Промес решает свои юридические проблемы и готовится к выступлениям в Объединённых Арабских Эмиратах, но, по слухам, зимой может вернуться в Москву, если будут изменения в его нынешнем юридическом статусе.

Булыкин оценивает такой сценарий достаточно одобрительно:

- Когда все юридические вопросы с законом будут улажены, то он сможет поехать куда-то и быть в форме, а не приехать с пляжа. В его случае, хорошо, что будет играть. Может быть даже он вернётся в «Спартак» и что-то у него получится. Но для этого нужно завершить свои дела в судах, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.