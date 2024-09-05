Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщает, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не перейдёт в московский «Спартак».

«Финальный запрос агента по зарплате 31-летнего форварда у «Спартака» составил сумасшедшие 5 млн евро в год на три сезона. Это категорически не устроило москвичей», – пишет Карпов.

Самый высокооплачиваемый футболист «Спартака» – Эсекьель Барко, зарабатывающий 2,5 млн евро в год. Московский клуб в семи турах чемпионата забил 10 мячей и занимает четвертую строчку в таблице.

В нынешнем сезоне РПЛ Джон Кордоба принял участие в четырех матчах, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.