Стоцкий: «Тюкавин много работает на команду»

Бывший футболист «Краснодара» Дмитрий Стоцкий поделился комментарием об игре форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

«Думаю, Тюкавин еще раззабивается. Да, какие-то моменты он пока не реализует, но он много работает именно на команду», — приводит слова Стоцкого Metaratings.

По мнению футболиста, несмотря на то, что «Динамо» стало играть менее ярко, команда все равно старается много атаковать.

В текущем сезоне Тюкавин принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и стал автором двух ассистов.

По итогам семи туров «Динамо» находится на шестой позиции в РПЛ. В копилке команды Марцела Лички 13 набранных очков.