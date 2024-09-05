Стоцкий: Игроки «Краснодара» поняли идеи Мусаева

Бывший футболист «Краснодара» Дмитрий Стоцкий ответил на вопрос, привыкли ли игроки «быков» к требованиям нового главного тренера Мурада Мусаева.

«Думаю, да. Конец прошлого сезона, потом сборы. Думаю, ребята уже поняли его идеи. Он хороший тренер, который довольно давно работает», — приводит слова Стоцкого Metaratings.

По итогам семи сыгранных туров «Краснодар» находится на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 15 очков. Отставание кубанского клуба от лидирующего «Зенита» составляет всего два зачетных балла.

В следующем туре «Краснодар» примет на своем поле «Ростов».