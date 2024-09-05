Защитник Рикарду Мангаш близок к переходу из «Витории Гимарайнш» в «Спартак», о чём рассказывал его агент. При этом трансфер может сорваться. Как сообщает телеграм-канал Mash, Следственный комитет и Генпрокуратура проверят ролик, который всплыл в социальных сетях. На этом ролике Мангаш позирует в женской одежде и даже с макияжем.

По данным источника, Мангаша могут привлечь по статье уголовного кодекса о пропаганде ЛГТБ*. При этом дело может ограничиться лишь профилактической беседой с 26-летним футболистом.

Ранее агент футболиста объяснял, что видео представляет собой прикол для социальных сетей девушки Мангаша.

*Запрещенная в России экстремистская организация.