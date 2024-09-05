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«Зенит» сможет вернуть Сергеева

05 Сентября 2024 • 18:25 Комментировать

В четверг было объявлено о возвращении нападающего Ивана Сергеева в «Крылья Советов». При этом в будущем футболист может вернуться в «Зенит».

Согласно данным Metaratings, в соглашении между клубами прописана опция приоритетного обратного выкупа для «Зенита». «Сине-бело-голубые» могут снова купить Сергеева по цене его трансфера в «Крылья Советов».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Крылья Советов» проведут в пятницу, 13 сентября. В этот день команда Игоря Осинькина будет играть против «Рубина» на выезде. На текущий момент «крылышки» занимают в турнирной таблице Премьер-лиги десятое место с шестью баллами в кармане.

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