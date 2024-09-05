Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
15000 ₽ Получить
Реклама, fon.bet
100000 ₽ Получить
Реклама, betcity.ru
3000 ₽ Получить
Реклама, winline.ru
10500 ₽ Получить
Реклама, olimp.bet
2000 ₽ Получить
Реклама, bettry.ru
15000 ₽ Получить
Реклама, melbet.ru
25000 ₽ Получить
Реклама, zenit.win
2024 ₽ Получить
Реклама, pari.ru
1000 ₽ Получить
Реклама, BetBoom.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо: «Соболев сделал выбор, на который имел право»

05 Сентября 2024 • 18:22 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
14.09 16:30

Бывший тренер столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о переходе форварда Александра Соболева из стана «красно-белых» в «Зенит».

«На мой взгляд, судить Соболева нужно по игре, а не по тому, что он перешел из «Спартака» в «Зенит». Это футбол, а Соболев — футболист. Он сделал выбор, на который имел право», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

Официальный дебют 27-летнего Соболева за «Зенит» может состояться 14 сентября, когда «сине-бело-голубые» встретятся на выезде с ЦСКА. Игра восьмого тура Российской премьер-лиги должна будет стартовать в 16:30 по московскому времени.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рауль Рианчо Александр Соболев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Сентября
18:22
Рианчо: «Соболев сделал выбор, на который имел право»
16:33
Стоцкий — о Батракове: «Такие игроки всегда будут интересны «Зениту»
13:08
Соболев провёл первую тренировку с «Зенитом»
04 Сентября
18:02
Пономарёв считает, что Соболев испортит игру «Зенита» в нападении 3
15:01
Экс-тренер «Спартака» Гладилин: Если появились слухи об уходе Семака из «Зенита», значит, всё согласовано с Миллером
14:42
Кирьяков считает, что «Зенит» лидирует из-за ошибок конкурентов
03 Сентября
21:34
В ЦСКА оценили старт нового сезона
20:35
ЦСКА объявил претендентов на звание игрока месяца 1
20:00
Агент подтвердил, что ЦСКА интересовался Оньекой
19:43
Мостовой: «У меня не очень хорошая ситуация в «Зените»
19:34
Андрей Мостовой не верил в переход Соболева в «Зенит»
17:10
Агент Голенкова: «Мы готовы к переходу в ЦСКА»
16:52
Агент Сафонов ответил, считает ли переход Соболева главным трансфером лета в РПЛ
16:14
Алексей Сафонов ответил, зависим ли «Зенит» от Глушенкова
15:41
Угаров назвал единственного конкурента «Зенита» в чемпионате России
09:33
Пономарёв: «Чалов тормозом был в ЦСКА» 1
02 Сентября
20:09
Дмитрий Черышев: «Придёт время, когда ЦСКА будет бороться за чемпионство» 1
19:55
Глушаков отреагировал на переход Соболева
18:20
Андрей Мостовой: Мне самому интересно, как пройдёт адаптация Соболева в «Зените»
17:48
Агент Дивеева рассказал о состоянии защитника
14:20
Александр Горшков: «Соболев превосходит Кассьерру в наглости»
14:10
Евсеев ответил, кто навяжет борьбу «Зениту» 2
01 Сентября
22:27
Пономарёв: «Соболев будет тормозом для «Зенита»
19:45
Стало известно, когда Соболев и Глушенков приступят к тренировкам в общей группе «Зенита»
16:27
«Соболева будет ждать горячий приём на стадионе «Спартака» — Валерий Новиков
15:14
Гаврилов: Соболев — игрок для тульского «Арсенала»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
15000 ₽ Получить
Реклама, fon.bet
100000 ₽ Получить
Реклама, betcity.ru
3000 ₽ Получить
Реклама, winline.ru
10500 ₽ Получить
Реклама, olimp.bet
2000 ₽ Получить
Реклама, bettry.ru
15000 ₽ Получить
Реклама, melbet.ru
25000 ₽ Получить
Реклама, zenit.win
2024 ₽ Получить
Реклама, pari.ru
1000 ₽ Получить
Реклама, BetBoom.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Спартак» обратился к Черчесову «Спартак» покупает нового нападающего «Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти Мбаппе назвал основного пенальтиста «Реала» Сборная Испании может потерять Ямаля «Спартак» договорился с новым легионером Назван главный претендент на «Золотой мяч»: Беллингем – третий, Мбаппе – седьмой Гюндоган эмоционально прокомментировал новость о переходе Осимхена в «Галатасарай»
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева
Спортивные новости
Медведев проиграл Синнеру в 1/4 финала US Open Гол Гусева не помог «Динамо» в матче КХЛ с «Куньлунем» «Авангард» выиграл у «Сибири» на старте сезона КХЛ Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open между Медведевым и Синнером Соболенко уверенно обыграла китаянку Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Сентября
19:10 · Россия. Премьер-лига
Стоцкий: «Тюкавин много работает на команду»
18:51 · Россия. Премьер-лига
Стоцкий: Игроки «Краснодара» поняли идеи Мусаева
18:25 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сможет вернуть Сергеева
18:22 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Соболев сделал выбор, на который имел право»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин входит в топ-3 самых дорогих молодых форвардов не из топ-лиг
18:12 · Россия. Премьер-лига
Любительский клуб хотел подписать Дзюбу
17:55 · Россия. Премьер-лига
Корниленко высказался о возвращении Сергеева в «Крылья Советов»
17:47 · Россия. Премьер-лига
Соболев и Барриос обсудили свою драку
17:33 · Россия. Премьер-лига
​Колосков назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» 1
17:32 · Россия. Премьер-лига
Первак — о Кордобе: «Спартаку» нужен настоящий нападающий
17:24 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — о трансфере Сергеева в «Крылья Советов»: Это правильное решение
17:23 · Россия. Премьер-лига
«Трансфер согласован»: Стало известно, когда Мангаш перейдёт в «Спартак»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Агент объяснил видео, на котором будущий игрок «Спартака» позирует в женской одежде
17:14 · Россия. Премьер-лига
Стоцкий: «Галактионов — это хороший специалист»
17:11 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: 16 миллионов евро за Кордобу – чересчур
16:49 · Россия. Премьер-лига
Дюков: В России растёт интерес к российским турнирам, а к европейским – снижается
16:43 · Россия. Премьер-лига
Сергеев ответил на вопрос о зарплате в «Крыльях Советов»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Стоцкий — о Батракове: «Такие игроки всегда будут интересны «Зениту»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Заварзин считает, что Кордоба не поможет «Спартаку» стать чемпионом
16:14 · Россия. Премьер-лига
Руслан Литвинов ответил, когда российский футболист выиграет «Золотой мяч»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Митрофанов: «Россия — на 100 процентов футбольная держава»
15:52 · Россия. Премьер-лига
Сергеев прокомментировал возвращение в «Крылья Советов»
15:47 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Самое худшее судейство Европы – в России, на ВАР сидят жулики»
15:32 · Россия. Премьер-лига
Митрофанов высоко оценил уровень РПЛ
15:07 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил об уходе форварда официально
Все новости
Рекомендуем