Рианчо: «Соболев сделал выбор, на который имел право»

Бывший тренер столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о переходе форварда Александра Соболева из стана «красно-белых» в «Зенит».

«На мой взгляд, судить Соболева нужно по игре, а не по тому, что он перешел из «Спартака» в «Зенит». Это футбол, а Соболев — футболист. Он сделал выбор, на который имел право», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

Официальный дебют 27-летнего Соболева за «Зенит» может состояться 14 сентября, когда «сине-бело-голубые» встретятся на выезде с ЦСКА. Игра восьмого тура Российской премьер-лиги должна будет стартовать в 16:30 по московскому времени.