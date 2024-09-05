Тюкавин входит в топ-3 самых дорогих молодых форвардов не из топ-лиг

Специалисты из CIES Football Observatory составили рейтинг самых дорогих молодых нападающих (до 23 лет) среди тех, кто не выступает в топ-6 европейских лиг. На первом месте оказался Брайан Броббей из «Аякса», которого эксперты оценили в 43 миллиона евро.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин оказался на третьей строчке с ценником в 31,2 миллиона евро. На четвёртой позиции идёт Манфред Угальде из «Спартака», которого оценили в 27 миллионов евро.

Добавим, что 22-летний Тюкавин в восьми матчах сезона 2024/2025 смог забить один гол. Произошло это в матче Премьер-лиги против «Акрона».