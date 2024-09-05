Любительский клуб хотел подписать Дзюбу

Бывший форвард «Спартака» и «Зенита» Артём Дзюба мог оказаться в любительском клубе.

Директор ногинского клуба «Красное Знамя» Евгений Лукьянов рассказал, что у спортивного директора Рената Янбаева не получилось договориться с 36-летним Дзюбой.

— Из тех, кого наш спортивный директор (Ренат Янбаев) хотел получить в команду, со всеми удавалось договориться. Только с Дзюбой не удалось, — приводит слова Лукьянова «Матч ТВ».

Последним клубом Дзюбы был московский «Локомотив». Форвард выступал за команду полтора года, однако минувшим летом с ним не стали продлевать трудовой договор.