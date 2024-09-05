Корниленко высказался о возвращении Сергеева в «Крылья Советов»

Сергей Корниленко, занимающий пост спортивного директора «Крыльев Советов», высказался о трансфере Ивана Сергеева. В четверг было объявлено о возвращении 29-летнего форварда из «Зенита».

«Считаю, что лёгких трансферов вообще не бывает. Хватало сложностей, но клуб хорошо отработал. «Зенит» тоже повёл себя достаточно корректно по отношению к нам», - цитирует Корниленко «Чемпионат».

В семи прошедших турах Премьер-лиги «Крылья Советов» добились двух побед при пяти поражениях. Команда располагается на десятой позиции в турнирной таблице. Ближайший матч «крылышки» проведут 13 сентября – против «Рубина» на поле соперника.