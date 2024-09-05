Соболев и Барриос обсудили свою драку

На прошлой неделе Александр Соболев перебрался из «Спартака» в «Зенит». В своё время в матче против питерского клуба Соболев был активным участником драки, где его оппонентом был полузащитник Вильмар Барриос. Как сообщает телеграм-канал «Кафешка», 27-летний Соболев обсудил с Барриосом тот инцидент.

«Сегодня у Барриоса и Соболева был личный разговор на тему драки. Конфликта нет. Настроение – рабочее», - сообщил источник.

Напомним, что Александр Соболев заключил с «Зенитом» контракт на три сезона. В соглашении прописана опция продления ещё на год. За «сине-бело-голубых» Соболев будет играть под номером 7.