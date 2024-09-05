​Колосков назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

Определены номинанты на награду «Золотой мяч», ими стали, в том числе, и некоторые из игроков мадридского «Реала». Своим мнением по этому поводу поделился и почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, он считает самыми достойными претендентами на награду как раз игроков «Реала» - Винисиуса и Беллингема.

- С моей точки зрения, на звание лучшего игрока претендуют два футболиста – Винисиус и Беллингем. Они мне нравятся, блестящие игроки, прекрасно проявили себя в прошлом сезоне. Оба футболиста выиграли Лигу чемпионов, в сборной на ведущих ролях, - цитирует слова Колоскова Vprognoze.ru.

Напомним, что мадридский «Реал» официально наслаждается статусом самого лучшего клуба Европы, выиграв Лигу чемпионов.