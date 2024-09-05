Первак — о Кордобе: «Спартаку» нужен настоящий нападающий

Футбольный функционер Юрий Первак поделился комментарием о возможном трансфере нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в «Спартак».

«Команде не помешает настоящий центральный нападающий, которого сейчас в составе «красно-белых» нет. Нужен человек, умеющий играть головой», — цитирует Первака Legalbet.

По мнению эксперта, «Спартак» не переплачивает за Кордобу, ведь почти столько же клуб заработал на продаже бесполезного Соболева.

Ранее появилась информация, что «Спартак» может заплатить за 31-летнего колумбийца порядка 16 миллионов евро.

После семи туров подопечные Деяна Станковича идут на четвертом месте в таблице.