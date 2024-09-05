Канчельскис — о трансфере Сергеева в «Крылья Советов»: Это правильное решение

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о трансфере форварда Ивана Сергеева из «Зенита» в «Крылья Советов».

Канчельскис признался, что положительно оценивает возвращение Сергеева в Самару, где у него будет игровая практика.

«Мог оставаться в «Зените», но он там мало играет, больше сидит на скамейке. Радует, что у него есть желание больше выходить на поле», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Эксперт считает, что в «Крыльях» Сергеев будет много забивать и станет лучшим бомбардиром команды.

После семи туров подопечные Игоря Осинькина находятся на десятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке шесть набранных очков.