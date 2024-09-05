«Трансфер согласован»: Стало известно, когда Мангаш перейдёт в «Спартак»

Считанные дни остаются до того момента, как Рикарду Мангаш, способный играть по всему левому флангу, примерит на себе футболку «Спартака». По словам работающего с футболистом агента Сержиу Тьягу Рибейру, Мангаш прилетит на выходных.

«Трансфер согласован, всё решено. Теперь нужно сделать визу, у нас назначена встреча по этому поводу на завтра в Лиссабоне. Игрок прилетит в Россию в субботу или воскресенье», - цитирует агента «РБ Спорт».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего Рикарду Мангаша в 4 миллиона евро. С прошлого лета футболист выступает за «Виторию Гимарайнш».