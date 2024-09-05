Агент объяснил видео, на котором будущий игрок «Спартака» позирует в женской одежде

В социальных сетях всплыло видео, на котором защитник Рикарду Мангаш, который близок к трансферу в «Спартак», позирует в женской одежде. Комментарий по поводу этого ролика дал агент Сержиу Тьягу Рибейру, который работает с 26-летним футболистом.

«Рикарду любит девушек. Если вы увидите его подругу, сами всё поймёте. Это просто видео для Тик-Тока. Его девушка является диджитал-инфлюэнсером, у неё много подписчиков в социальных сетях, она популярна», - цитирует агента «РБ Спорт».

Рикарду Мангаш способен играть по всему левому флангу. За «Виторию Гимарайнш» футболист провёл 38 официальных матчей, в которых записал на свой счёт пять голов и десять результативных передач на партнёров.