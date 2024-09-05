Стоцкий: «Галактионов — это хороший специалист»

Бывший игрок «Пари НН» Дмитрий Стоцкий высказался о наставнике «Локомотива» Михаиле Галактионове.

Напомним, до переезда в Москву Галактионов возглавлял нижегородский клуб.

«Могу сказать, что это хороший специалист. Он еще будет прибавлять и развиваться в тренерском мастерстве. Он тактик или мотиватор? Все в совокупности», — приводит слова Стоцкого Metaratings.

При этом футболист добавил, что при необходимости Галактионов может напихать.

На данный момент «Локомотив» находится на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «красно-зеленых» 15 набранных очков после семи сыгранных туров.