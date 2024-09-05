Кечинов: 16 миллионов евро за Кордобу – чересчур

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слухи об интересе московского клуба к нападающему Джону Кордобе из «Краснодара». В прессе писали о том, что сумма сделки может составить 16 миллионов евро.

«Столько готовы отдать за 31-летнего игрока? Честно говоря, с трудом себе это представляю. Он, конечно, хороший форвард, один из лучших у нас, но, мне кажется, это чересчур», - цитирует Кечинова «РБ Спорт».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джона Кордобу в 14 миллионов евро. Всего за «Краснодар» форвард провёл 91 официальный матч, в которых забил 46 голов и отдал 22 голевых паса на партнёров.