Дюков: В России растёт интерес к российским турнирам, а к европейским – снижается

Александр Дюков, который занимает пост президента Российского футбольного союза, заявил о росте интереса к внутренним турнирам. По словам функционера, российским фанатам уже не так сильно интересны европейские соревнования.

«Мы видим рост интереса к российским соревнованиям, в то время как интерес к европейским клубным турнирам снижается. Это понятно, наши клубы сейчас не принимают участие в еврокубках», - цитирует Дюкова «РИА Новости».

Как известно, Российский футбольный союз уже два с половиной года находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях российские клубы и сборные не могут выступать в официальных международных соревнованиях.