Сергеев ответил на вопрос о зарплате в «Крыльях Советов»

В четверг было объявлено о трансфере нападающего Ивана Сергеева из «Зенита» в «Крылья Советов». У 29-летнего футболиста спросили, пришлось ли ему пойти на снижение заработной платы.

«Меня официально представили, но до конца ещё не знаю. Я сюда пришёл не за деньгами», - цитирует Сергеева «Чемпионат».

В своё время Иван Сергеев уже выступал за «Крылья Советов». За тот период нападающий провёл 66 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 51 гол и 15 результативных передач на партнёров.

«Крылья Советов» сейчас занимают 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда набрала шесть очков в семи турах.