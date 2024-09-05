Стоцкий — о Батракове: «Такие игроки всегда будут интересны «Зениту»

Бывший футболист «Краснодара» Дмитрий Стоцкий поделился мнением о возможном переходе хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в «Зенит».

«Такие, как Батраков, всегда будут интересны Санкт-Петербургу. Но футболист сам решает, как сложится его судьба», — приводит слова Стоцкого Metaratings.

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги, три раза поразил ворота соперников и пять раз смог сохранить свои ворота «сухими».

Действующий контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.