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Стоцкий — о Батракове: «Такие игроки всегда будут интересны «Зениту»

05 Сентября 2024 • 16:33 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
14.09 16:30

Бывший футболист «Краснодара» Дмитрий Стоцкий поделился мнением о возможном переходе хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в «Зенит».

«Такие, как Батраков, всегда будут интересны Санкт-Петербургу. Но футболист сам решает, как сложится его судьба», — приводит слова Стоцкого Metaratings.

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги, три раза поразил ворота соперников и пять раз смог сохранить свои ворота «сухими».

Действующий контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

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