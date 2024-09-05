Заварзин считает, что Кордоба не поможет «Спартаку» стать чемпионом

Экс-президент РПЛ Юрий Заварзин высказался о перспективах «Спартака» в случае покупки форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

По мнению эксперта, Кордоба не сможет привести «красно-белых» к чемпионскому титулу.

— Все равно «Спартак» с Кордобой займет третье или четвертое место, — приводит слова Заварзина портал «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что «Спартак» заинтересован в приглашении 31-летнего колумбийца, однако сам футболист запросил слишком большой оклад.

В текущем сезоне Кордоба появился на поле в шести играх с учетом всех турниров, отметился одним голом и двумя ассистами.