Руслан Литвинов ответил, когда российский футболист выиграет «Золотой мяч»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов поделился мнением о том, когда отечественный футболист заберёт «Золотой мяч».

«Пусть будет лет через семь. А почему нет? Нет ничего нереального. Те же Криштиану и Месси тоже в детстве не думали, что станут настолько великими футболистами», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Действующим обладателем «Золотого мяча» является аргентинский нападающий Лионель Месси. Стоит сказать, что на полке 37-летнего футболиста красуются восемь подобных наград.

Ранее Литвинов назвал главного претендента на победу в голосовании за «Золотой мяч».