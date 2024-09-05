Митрофанов: «Россия — на 100 процентов футбольная держава»

Генсекретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о том, считает ли Россию футбольной державой.

«Я считаю, что Россия — на 100 процентов футбольная и спортивная держава», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что разные виды спорта развиты в России по-разному, и если говорить о футболе, то он очень популярен, но ему не хватает финансирования.

В четверг, 5 сентября, сборная России проведет контрольный поединок против сборной Вьетнама. Игра начнется с минуты на минуты. Следить за ходом всех событий матча можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.