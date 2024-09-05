Сергеев прокомментировал возвращение в «Крылья Советов»

Нападающий Иван Сергеев перебрался из «Зенита» в «Крылья Советов», о чём в четверг было объявлено официально. После возвращения в самарский клуб 29-летний футболист дал комментарий.

«Я рад вернуться. Спасибо большое всем, кто участвовал. Сергей Александрович Корниленко и клуб договорились. Сейчас самое главное – набрать оптимальную форму и доказывать. Главное, чтобы команда побеждала. Я полностью готов приносить пользу команде», - цитирует Сергеева «Чемпионат».

«Крылья Советов» после семи туров занимают десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Игоря Осинькина добилась двух побед при пяти поражениях.

Ближайший матч чемпионата «Крылья Советов» проведут в пятницу, 13 сентября, - против «Рубина» на выезде.