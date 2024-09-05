Канчельскис: «Самое худшее судейство Европы – в России, на ВАР сидят жулики»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался об уровне судейства в России. По словам Канчельскиса, в российском футболе судейство самое худшее, если говорить обо всей Европе.

«Самое худшее судейство Европы – у нас, в России. Это факт. Зачем вообще нужен судья в поле, если он просто ходит и ничего не решает – всё время бегает к телевизору? Его надо убрать с поля тогда! А на ВАР сидят арбитры-жулики, не могут моменты разобрать правильно», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Канчельскис отметил, что российские арбитры хотят работать качественно, но не умеют этого делать.

Стоит сказать, что судейские скандалы в российском футболе возникают регулярно даже после внедрения системы ВАР. Споры вызывают не только решения судей, но и выводы экспертно-судейской комиссии.

Лидером РПЛ после семи туров является «Зенит».