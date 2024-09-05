Митрофанов высоко оценил уровень РПЛ

Генсекретарь РФС Максим Митрофанов высказался о текущем уровне Российской премьер-лиги.

«Объективно у нас сильный чемпионат. Мы любим себя стегать, посыпать голову пеплом и рассказывать, что у нас все «не то», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что до санкций чемпионат России регулярно входил в топ 6-7 лучших лиг мира.

Напомним, в настоящий момент российские команды отстранены от участия в европейских турнирах.

По итогам семи сыгранных туров лидером РПЛ является санкт-петербургский «Зенит», в копилке которого 17 набранных очков. Отрыв от ближайших соперников составляет два балла.