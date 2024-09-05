Нападающий Иван Сергеев покинул «Зенит». Питерский клуб объявил о переходе 29-летнего футболиста в «Крылья Советов». Речь идёт не об аренде, а о полноценном трансфере.

«Зенит» благодарит Ивана Сергеева за трудолюбие, самоотдачу, командный характер и те голы, что навсегда вошли в победную историю петербургского клуба. Спасибо за всё и удачи, Ваня!» - говорится в сообщении «Зенита».

Всего за «Зенит» Иван Сергеев провёл 93 официальных матча, в которых забил 30 голов и отдал 15 голевых передач на партнёров.

В своё время Сергеев уже играл за «Крылья Советов». Тогда форвард забил 51 гол в 66 играх.