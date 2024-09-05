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Канчельскис оценил шансы Соболева в «Зените»

05 Сентября 2024 • 14:58 Комментировать

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о шансах нападающего Александра Соболева заиграть в петербургском «Зените».

«У Соболева есть шансы в «Зените», даже несмотря на переход Лусиано. Шансы есть у всех, и на него, наверное, рассчитывают. Игр много: Кубок, сборная, чемпионат. Использует ли он эти шансы?», - передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Александр подписал с «сине-бело-голубыми» трехлетний трудовой договор с возможностью пролонгации на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Канчельскис Александр Соболев ещё теги
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