Канчельскис оценил шансы Соболева в «Зените»

«У Соболева есть шансы в «Зените», даже несмотря на переход Лусиано. Шансы есть у всех, и на него, наверное, рассчитывают. Игр много: Кубок, сборная, чемпионат. Использует ли он эти шансы?», - передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.