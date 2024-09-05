Геркус высказался о возможном переходе Кордобы в «Спартак»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном переходе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в столичный «Спартак».

Специалист считает это логичным, так как «красно-белые» одного нападающего продали, а другого хотят взять, к тому же колумбиец показывает хорошую статистику.

«Кордоба — это именно тот игрок, который делает разницу в больших матчах. Это хорошее качество, которое сложно тренируется. И в целом таких футболистов в РПЛ мало», - приводит слова Геркуса «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщили, что переговоры зашли в тупик, так как агент игрока хотел, чтобы Кордоба получал пять миллионов евро за один сезон.