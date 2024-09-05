Уход Кордобы станет серьёзной потерей для «Краснодара» - экс-футболист клуба Пикущак

«Думаю, вопрос с его контрактом решат, если сам игрок этого захочет. Без Кордобы шансов на борьбу за чемпионство было бы меньше, его уход стал бы потерей», - цитирует Пикущака «Чемпионат»

Ранее сообщалось, что 31-летний колумбиец может перейти в московский «Спартак», который отпустил в «Зенит» своего основного форварда Александра Соболева. Позднее в СМИ появилась информация о том, что стороны не смогли договориться.

Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года.

Шансы «Краснодара» на чемпионство значительно снизятся с уходом колумбийского нападающего Джона Кордобы, считает бывший футболист «быков» Игорь Пикущак.