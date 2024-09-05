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Назван самый высокооплачиваемый футболист «Спартака»

05 Сентября 2024 • 14:39 Комментировать

Стало известно, кто является самым высокооплачиваемым футболистом московского «Спартака».

Как сообщил посредством своих социальных сетей журналист Иван Карпов, больше всех среди игроков «народной команды» получает аргентинский новичок Эсекьель Барко. Заработная плата полузащитника составляет 2,5 миллиона евро в год.

Напомним, что Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» в летнее трансферное окно. Сделка обошлась «красно-белым» в 14 миллионов.

В нынешнем сезоне чемпионата России аргентинец провел шесть поединков, записав на свой счет три забитых мяча и три результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эсекьель Барко
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