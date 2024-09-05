Мостовой оценил возможный трансфер Кордобы в «Спартак»

«Уходить из «Краснодара» в «Спартак» не совсем логично. Джон - лучший нападающий РПЛ. Я уже не удивляюсь, что за него «Спартак» предложил 16 млн в последний год контракта. Клуб нас приучил к таким трансферам», - приводятся слова Мостового на страницах «Чемпионата».