Мостовой оценил возможный трансфер Кордобы в «Спартак»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе форварда «Краснодара» Джона Кордобы в стан «красно-белых».
«Уходить из «Краснодара» в «Спартак» не совсем логично. Джон - лучший нападающий РПЛ. Я уже не удивляюсь, что за него «Спартак» предложил 16 млн в последний год контракта. Клуб нас приучил к таким трансферам», - приводятся слова Мостового на страницах «Чемпионата».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Кордоба провел четыре матча, забил гол и сделал результативную передачу. В прошлом розыгрыше РПЛ колумбиец принял участие в 27 встречах, отметившись 15 забитыми мячами и тремя ассистами.
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