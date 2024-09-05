РФС ведёт поиск соперников для четырех товарищеских матчей сборной России осенью - Дюков

«Мы ведем переговоры с разными федерациями. Планируем провести в октябре и ноябре максимальное количество матчей – четыре», - цитирует Дюкова «Матч ТВ»

Глава РФС отметил, что одна из товарищеских игр непременно состоится в России.

Сборная России 5 и 7 сентября в Ханое проведет два товарищеских матча с командами Вьетнама и Таиланда.

Российский футбольный союз планирует организовать четыре товарищеских матча для сборной России в октябре и ноябре, заявил президент организации Александр Дюков.