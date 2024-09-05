Мостовой оценил работу Станковича в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «красно-белых».

«Как мне работа Станковича? Все нравится. Вижу только подтверждение моих слов после первого тура и поражения от «Оренбурга». Я сказал, что Станкович разберется», — приводит слова Мостового Metaratings.

Сербский специалист возглавил «Спартак» минувшим летом. Под его руководством столичный клуб находится на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков в семи турах.

15 сентября команда Станковича встретится в Махачкале с «Динамо». Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по мск.