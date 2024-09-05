Президент РФС Дюков высказался о переходе Соболева в «Зенит

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о переходе нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в питерский «Зенит».

Спортивный функционер отметил, что трансфером является договоренность двух или трех сторон, что произошло и в этом случае.

«Я в футболе давно, поэтому, если честно, меня удивить сложно. Дай бог, чтобы это пошло на благо футболисту Соболеву. Все-таки это игрок, который вызывался в сборную России», — приводит слова Дюкова «РИА Новости».

Напомним, что 27-летний форвард подписал контракт с команды с берегов Невы на три сезона с опцией продления еще на один год.