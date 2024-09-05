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Бывший тренер «Спартака» высказался о возможной покупке Кордобы эксклюзив

05 Сентября 2024 • 13:35 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
14.09 19:00

Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об интересе «Спартака» к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе. 

- Пишут, что «Спартак» хочет купить у «Краснодара» Кордобу и предложил за него 16 млн евро. Как бы вы отнеслись к переходу этого нападающего в «Спартак»?

- Это было бы серьезное приобретение. Кордоба - проверенный футболист. Есть ли сейчас в этом необходимость, сложно сказать, потому что заиграл Угальде. Если придет Кордоба – надо будет сажать Угальде в запас, а он начал забивать, поверил в себя. С нашими ребятами тоже надо будет что-то делать. Есть еще Жозе, Николсон. То есть на этой позиции перебор игроков. Что делать с этими ребятами? Угальде может выступать только на этой позиции, как и Николсон. Мелёшин другого плана. Но если у клуба есть возможность держать дорогостоящего футболиста, как Угальде, в запасе, я только за усиление. Хотя, возможно, Станкович попробует схему с двумя форвардами. Это уже к тренеру вопросы. Понятно, что Кордоба – проверенный боец, который уже проявил себя в нашем чемпионате. По нему у меня вопросов нет.    

- Если бы получилась связка Кордобы с Барко, «Спартак» мог бы бороться с «Зенитом»?

- Это да. Но надо что-то делать с Угальде и другими ребятами. Но это уже дело менеджмента клуба. Главное, чтобы тренер был не против.   

- За Барко «Спартак» заплатил 14 млн евро. Кордоба, по–вашему, выше котируется?

- Это игроки разного плана. Барко выше по уровню. Он может и создавать, и забивать. Это очень хорошая сделка. Но забивные форварды всегда выше в цене. Как у него пойдет – другой вопрос. В «Спартаке» были дорогостоящие ребята – Гус Тиль, например, но он себя не проявил. 

- Начало чемпионата Кордоба провалил. Это не смущает?

- Значит, был не подготовлен или что-то еще. Здесь многое зависит от психологии, потому что играть он умеет. Если футболист, умеющий играть, не показывает результат, на это есть причины.

- Как уход Кордобы скажется на «Краснодаре»? Мы видели, как неудачно играли южане без своего нападающего.

- Время еще есть, чтобы кого-то взять. Наверняка клуб кого-то ищет. А то, что Кордоба усилит «Спартак» - это точно.

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- Писали, что даже «Зенит» проявлял интерес к этому форварду. В итоге взял Соболева. Кордоба сильнее Соболева? 

- Сильнее. Он разноплановый, а Соболев – игрок зависимый. Это вариант Дзюбы. Артём даже поинтереснее. Он лучше играет в подыгрыше. А Соболев может только участвовать в завершающей стадии атак – побороться вверху, создавать напряжение, давление. А у Кордобы хорошие скоростные качества, хороший удар. Он понимает игру. Он сам может себе подыграть. С ним можно действовать в два форварда.   

Елена Григорьевская

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Спартак Москва Краснодар Валерий Гладилин Джон Кордоба ещё теги

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