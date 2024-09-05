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Кечинов: Кордоба усилит «Спартак»

05 Сентября 2024 • 13:15 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном трансфере форварда «Краснодара» Джона Кордобы в стан «красно-белых».

Эксперт признался, что считает Кордобу одним из лучших нападающих чемпионата России. Такой футболист способен усилить любой клуб, отметил Кечинов.

«Это отличный форвард: цепляется за мяч, обладает хорошей техникой, имеет голевое чутье. Если трансфер Джона произойдет, это будет усилением для «Спартака», — заявил Кечинов «Чемпионату».

Бывший футболист добавил, что его не смущает возраст Кордобы, ведь сейчас форвард находится на своем пике.

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал два ассиста.

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