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Соболев провёл первую тренировку с «Зенитом» фото

05 Сентября 2024 • 13:08 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
14.09 16:30

Российский нападающий «Зенита» Александр Соболев провёл первую тренировку в общей группе. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «сине-бело-голубых».

Напомним, 30 августа санкт-петербургский клуб официально объявил о трансфере 27-летнего футболиста из «Спартака». По слухам, покупка форварда обошлась «Зениту» в десять миллионов евро.

Дебют Соболева в составе «сине-бело-голубых» может состояться уже 8 сентября. В этот день «Зенит» проведет товарищеский матч против казахстанского «Кайрата». Стартовый свисток должен будет прозвучать в 17:00 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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