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Кордобе по силам заменить в «Спартаке» Соболева и Промеса - Кавазашвили

05 Сентября 2024 • 13:03 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
14.09 19:00
Лидер атаки «Краснодара» Джон Кордоба принесет пользу «Спартаку», если перейдет в стан «красно-белых», заявил бывший футболист столичного клуба и сборной СССР Анзор Кавазашвили.
 
«Конечно, он поможет «Спартаку», он смог бы заменить Соболева и Промеса», - сказал Кавазашвили в интервью «Матч ТВ».
 
Ветеран усомнился в желании самого 31-летнего колумбийца уходить из «Краснодара», где он проявил свои лучшие качества.
 
Кордоба выступает за «быков» с 2021 года, ранее он играл в чемпионатах Германии и Испании. В составе сборной Колумбии нападающий стал обладателем серебряной медали Кубка Америки в 2024 году.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Анзор Кавазашвили Джон Кордоба трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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