Кордобе по силам заменить в «Спартаке» Соболева и Промеса - Кавазашвили

«Конечно, он поможет «Спартаку», он смог бы заменить Соболева и Промеса», - сказал Кавазашвили в интервью «Матч ТВ»

Ветеран усомнился в желании самого 31-летнего колумбийца уходить из «Краснодара», где он проявил свои лучшие качества.

Кордоба выступает за «быков» с 2021 года, ранее он играл в чемпионатах Германии и Испании. В составе сборной Колумбии нападающий стал обладателем серебряной медали Кубка Америки в 2024 году.

Лидер атаки «Краснодара» Джон Кордоба принесет пользу «Спартаку», если перейдет в стан «красно-белых», заявил бывший футболист столичного клуба и сборной СССР Анзор Кавазашвили.